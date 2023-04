WhatsApp starebbe per 'copiare' una nota funzionalità di Telegram

In seguito alla questione della funzionalità WhatsApp per le chat nascoste, è giunto il momento di tornare a fare riferimento alla ben nota applicazione di messaggistica istantanea. Sembra infatti che stia per arrivare una feature che ricorda per certi versi Telegram.

A tal proposito, come riportato anche da WABetaInfo e Gizchina, nonché come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, contestualmente alla versione beta 2.23.8.6 dell'applicazione ufficiale di WhatsApp per Android sarebbe stata scovata la possibilità di creare canali. Sembra infatti che si stia andando a "prendere spunto" da quanto disponibile già da tempo su Telegram.

Da notare il fatto che WABetaInfo afferma di aver già scovato in precedenza questa feature. Tuttavia, precedentemente il nome utilizzato sarebbe stato "Newsletter", mentre adesso si farebbe riferimento al tutto col termine "Channel". Quest'ultimo chiaramente ricorda una funzionalità ben nota di Telegram, anche se non è del tutto chiaro, al momento, se ci saranno differenze importanti o meno.

Sembra in ogni caso che i canali saranno accessibili da una sezione separata rispetto alle classiche chat, nonché che i numeri delle persone che entrano in un canale saranno "privati" (o meglio, non visibili agli altri utenti). Per il resto, sembra che, per quel che concerne quanto inviato dai proprietari dei canali, non ci sarà di mezzo la crittografia end-to-end, visto che chiaramente si fa riferimento a una modalità di comunicazione (ovvero "da uno a molti") diversa da quella classica. WhatsApp introdurrà realmente quanto scoperto da WABetaInfo? Staremo a vedere: per il momento non ci sono ancora dettagli ufficiali.