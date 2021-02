WhatsApp: ecco cosa accadrà a chi non accetterà i cambiamenti di privacy

Dopo aver definito le polemiche sulla privacy "frutto di disinformazione", WhatsApp è tornata a trattare la questione delle nuove policy, spiegando cosa accadrà a coloro che non le accetteranno.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e TechCrunch, la questione dell'aggiornamento in materia privacy, che doveva essere rilasciato l'8 febbraio 2021 ma in seguito al "dibattito" generatosi online è stato rinviato al 15 maggio 2021, aveva fatto "scappare" non pochi utenti anche per via del fatto che era emersa una "linea dura" per chi non accettava le nuove policy.

Nelle ultime ore WhatsApp ha svelato ciò che accadrà a partire dal 15 maggio 2021 a chi non accetterà le novità in termini di privacy. In parole povere, chi rifiuterà le policy potrà continuare a ricevere chiamate e notifiche per qualche settimana, ma non sarà in grado di leggere o inviare messaggi mediante l'applicazione.

Non è invece chiaro cosa avverrà in seguito a quelle "poche settimane" che seguono il rifiuto delle policy. In ogni caso, a quanto pare sembra che il tempo di inattività che porta alla cancellazione di un account sia pari a 120 giorni.

Per il resto, WhatsApp ha pubblicato una pagina delle FAQ relativa alle policy e si sta adoperando per informare gli utenti anche in altri modi.