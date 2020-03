WhatsApp ha creato un hub informativo legato al Coronavirus per combattere le fake news

In questo periodo, in cui non si parla d'altro che delle problematiche legate al Coronavirus (COVID-19), purtroppo stanno girando molte fake news sull'argomento. Per questo motivo, WhatsApp, la popolare applicazione di messaggistica istantanea, ha deciso di scendere in campo per cercare di informare come si deve i suoi utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e come potete vedere sul sito ufficiale di WhatsApp, l'azienda di Mark Zuckerberg ha messo in piedi un hub informativo, realizzato in collaborazione con World Health Organization, UNICEF e UNDP, che prova a "riassumere" tutto ciò che gli utenti devono sapere sulla questione COVID-19. Oltre a questo, WhatsApp ha annunciato di aver fornito un milione di dollari all'IFCN (International Fact-Checking Network) del Poynter Institute per cercare di combattere la disinformazione.

Sul portale coinvolto, si legge: "WhatsApp ti aiuta a restare in contatto con le persone per te più importanti. Ecco alcuni modi in cui puoi utilizzare WhatsApp per prenderti cura di amici e familiari, rimanere aggiornato sulle ultime informazioni sanitarie ufficiali e condividere le informazioni in maniera responsabile".

I principali consigli di WhatsApp sono i seguenti (vi invitiamo a consultare il succitato sito per maggiori dettagli):

" Comunica da remoto . Usa le funzioni di WhatsApp, come i gruppi, le chiamate vocali e le videochiamate, per restare in contatto e fornire supporto ai tuoi cari anche da lontano";

. Usa le funzioni di WhatsApp, come i gruppi, le chiamate vocali e le videochiamate, per restare in contatto e fornire supporto ai tuoi cari anche da lontano"; " Scegli fonti di informazione affidabili . Connettiti con organizzazioni locali, nazionali e globali. Rivolgiti a fonti credibili, come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o il Ministero della Salute, per reperire le ultime informazioni e linee guida";

. Connettiti con organizzazioni locali, nazionali e globali. Rivolgiti a fonti credibili, come l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o il Ministero della Salute, per reperire le ultime informazioni e linee guida"; "Aiuta a prevenire la diffusione di voci. Pensa ai messaggi che ricevi, perché alcune delle informazioni che ti vengono inviate sul Coronavirus potrebbero non essere accurate. Verifica i fatti su altre fonti ufficiali attendibili. Se hai dubbi che una notizia sia vera, non inoltrarla".

Insomma, dopo Facebook e molti altri servizi popolari, anche WhatsApp ha deciso di combattere le fake news sul Coronavirus.