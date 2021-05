WhatsApp, la crittografia end-to-end dei backup delle chat si avvicina: le ultime novità

WhatsApp continua a lavorare sulla funzionalità per la sicurezza dei backup, la quale introdurrà la protezione mediante crittografia end-to-end dei backup delle chat. In particolare, l’ultima novità apparsa nella versione beta più recente del servizio di messaggistica di casa Facebook fa pensare a un lancio veramente vicino.

A segnalare gli aggiornamenti in materia sono stati gli attentissimi colleghi di WABetaInfo: nella versione 2.21.10.9 di WhatsApp sono infatti apparsi nuovi elementi di interfaccia utente che svelano più nel dettaglio come funzionerà la feature. Esattamente come ora per i backup standard, i backup protetti da crittografia saranno caricati sempre su Google Drive ma non prima di avere compiuto uno step ulteriore interno all’applicazione per crittografare le chat.

Purtroppo la funzionalità non risulta ancora operativa, eppure è un segnale chiaro che gli sviluppatori di WhatsApp stiano lavorando assiduamente per lanciarla il prima possibile a livello globale. Sempre secondo WABetaInfo sarebbe solamente una questione di qualche settimana, dopodiché i nostri dati relativi a messaggi e immagini con amici, colleghi di lavoro e ogni nostro contatto saranno protetti a dovere da utenti malintenzionati.

Nel mentre il team di WhatsApp è all’opera anche su una novità particolarmente interessante per i messaggi vocali, ovvero la loro revisione prima dell’invio ai contatti; o ancora, sempre restando nel tema del servizio di messaggistica, recentemente in Germania hanno vietato l’implementazione della nuova Privacy avvalendosi della procedura d’urgenza del GDPR.