Whatsapp, dall'ultima beta emergono nuove informazioni sulla modalità multi dispositivo

Whatsapp sta lavorando già da tempo sul supporto multi-dispositivo per la propria applicazione, che permetterà di utilizzare lo stesso account su quattro dispositivi esterni a quello principale, anche se quest'ultimo non è connesso ad internet. Da WABetaInfo, emergono nuove informazioni in merito.

Come si può vedere nel filmato, che proponiamo come sempre in apertura, gli utenti troveranno una nuova opzione chiamata "Log out", che consentirà di scollegare il dispositivo dall'account Whatsapp principale. Questa opzione prenderà il posto di "Elimina account sui dispositivi collegati", e sarà disponibile nel tab "Dispositivi collegati".

Non è chiaro quando debutterà questa opzione, e non è escluso che i piani possano cambiare.

Nei test effettuati da WABetaInfo, non sono stati registrati problemi sia su Whatsapp Messenger che sulla versione Business di iOS, ma chiaramente il supporto multi-dispositivo dovrebbe arrivare anche su Android.

Probabilmente però saranno necessari altri mesi per concludere i test ed effettuare le ultime modifiche, in quanto si tratta di una funzione destinata a modificare in maniera radicale il modo attraverso cui si utilizzerà l'applicazione. Un errore in questo sviluppo potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento dell'applicazione, causando problemi a migliaia di utenti che si affidano quotidianamente a Whatsapp, sebbene negli ultimi tempi l'adozione sia calata a causa della nuova policy sulla privacy.