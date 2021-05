Whatsapp darà la possibilità di trasferire chat tra numeri di telefono diversi

Ancora novità in arrivo per Whatsapp. Secondo un nuovo rapporto pubblicato da WABetaInfo, l'applicazione di messaggistica istantanea presto dovrebbe arricchirsi di una nuova funzione che consentirà agli utenti di trasferire le chat ad un numero di telefono diverso rispetto a quello su cui sono state ricevute.

Si tratta di una novità sicuramente interessante, che arriva in soccorso di coloro che magari hanno cambiato numero di telefono e nel momento in cui registrano quello nuovo su Whatsapp, non sono in grado di recuperare le conversazioni effettuate su quello vecchio.

Quesa indicazione arriva a poche settimane dalla pubblicazione dei primi rumor riguardo la possibilità di effettuare il trasferimento chat da iOS ad Android e viceversa. Ed il trasferimento chat tra numeri di telefono diversi rientra proprio in questo sistema: come si può vedere dallo screenshot presente in calce, infatti, sempre nel pannello "trasferisci chat ad Android" è presente un'opzione per "trasferire le chat ad un numero di telefono diverso".

Whatsapp a quanto pare migrerà anche i file multimediali oltre che le conversazioni. La funzionalità è attualmente in sviluppo sia su Android che iOS e potrebbe essere disponibile a stretto giro di orologio. Nessuna informazione sulla data di lancio, ovviamente, e come sempre vi invitiamo a restare su qeuste pagine per tutte le informazioni.