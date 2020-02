WhatsApp, la Dark Mode è arrivata anche su iOS! Ecco come attivarla con TestFlight

Dopo essere arrivata su Android (molti utenti, noi compresi, la stanno utilizzando senza particolari problemi da circa un mese), finalmente la Dark Mode di WhatsApp è disponibile anche su iOS. Infatti, gli utenti iscritti al programma Beta tramite TestFlight adesso sono in grado di attivarla.

Chiunque disponga della versione Beta di WhatsApp per iOS può quindi abilitare il tema scuro recandosi nel percorso Impostazioni > Chat > Tema e premendo sull'opzione Scuro. Ricordatevi che è necessario che l'applicazione sia aggiornata all'ultima versione.

Nel caso non siate ancora iscritti al programma Beta di WhatsApp per iOS, riportiamo di seguito la procedura per verificare che le registrazioni siano attive.

Aprite l'App Store e cercate "testflight". Si tratta di un'applicazione ufficiale di Apple che permette di accedere alle versioni Beta dei vari software; Premete quindi sull'icona dell'app e selezionate la voce Ottieni, verificando la vostra identità tramite i classici metodi; Dopodiché, aprite TestFlight e pigiate prima su Continua e poi su Accetta, ovviamente leggendo quanto proposto a schermo. Potrebbe esservi richiesto di premere anche su Consenti; A questo punto, collegatevi da un qualsiasi browser al link di invito per provare la Beta di WhatsApp; Da qui potrete iscrivervi al programma Beta, anche se al momento potrebbe comparire la scritta "Questa versione Beta è al completo" e potreste quindi dover attendere che l'azienda di Cupertino abiliti nuovamente le registrazioni.

Quando arriverà nella versione stabile? Staremo a vedere, al momento non abbiamo ulteriori informazioni in merito. Tuttavia, perlomeno iniziano ad arrivare dei segnali anche per quanto riguarda iOS.

Crediti screenshot: WaBetaInfo.