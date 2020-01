WhatsApp: dopo la Dark Mode, in arrivo il trasferimento rapido dell'account!

Giorni di grandi novità per WhatsApp Beta. Infatti, dopo l'arrivo della Dark Mode, gli utenti dell'applicazione di messaggistica istantanea per Android hanno scovato i primi dettagli relativi a un'altra importante novità: il trasferimento rapido dell'account.

Infatti, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo, l'azienda di Mark Zuckerberg e soci sta lavorando per implementare, nella versione Beta dell'applicazione ufficiale di WhatsApp, una funzionalità che permette di passare il proprio profilo da un dispositivo all'altro senza dover effettuare la classica autenticazione, che solitamente prevede l'invio di un codice di sicurezza tramite SMS oppure la comunicazione di quest'ultimo tramite una chiamata automatica.

Al momento, tuttavia, non sembra essere ancora possibile attivare questa funzionalità e quindi bisognerà attendere per saperne di più. Tuttavia, è interessante sapere che l'azienda ci sta lavorando. Infatti, si tratta di una possibilità che farà felici tutti coloro che cambiano spesso, magari per questioni lavorative, il proprio smartphone principale. Non è però ancora chiaro se questa funzionalità verrà implementata in futuro nel passaggio tra sistemi operativi diversi, magari tra un iPhone e un dispositivo Android.

Nel frattempo, all'interno della Beta sono stati trovati anche alcuni segnali relativi ai messaggi che si autodistruggono, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia.

Insomma, Facebook sembra proprio essere "scatenata" in questi giorni, visto che giusto qualche ora fa vi abbiamo parlato dei test della Dark Mode nell'app del social network.