WhatsApp, la Dark Mode disponibile in Italia per Android: ecco gli screenshot!

Come vi abbiamo già fatto sapere in questa notizia, finalmente la Dark Mode di WhatsApp è arrivata anche in Italia, perlomeno per gli utenti Android che hanno accesso alla versione Beta dell'applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook. Andiamo, dunque, a vedere insieme come funziona nel dettaglio e come attivarla.

Ebbene, dopo le numerose apparizioni all'interno del codice, ora gli sviluppatori di WhatsApp si sono definitivamente decisi a rendere disponibile per tutti gli utenti Beta l'opzione che consente di attivare il tema scuro. Niente più bug e permessi di root dunque: adesso chiunque può mettere le mani su questa funzionalità, anche in Italia.

Di seguito vi spieghiamo come ottenere la Dark Mode di WhatsApp in modo ufficiale.

Il requisito di fondamentale importanza è l'iscrizione alla Beta di WhatsApp. Tutto quello che dovete fare è collegarvi a questo link ufficiale al Play Store e aderire al programma; Una volta diventati tester, dovete aprire il Play Store sul vostro smartphone, entrare nella pagina legata a WhatsApp Messenger (dovreste notare la comparsa della scritta "beta") e premere sul pulsante Installa, nel caso sia necessario; Dopodiché, vi basta aprire WhatsApp, premere sull'icona dei tre puntini che si trova in alto a destra, selezionare la voce Impostazioni e recarvi nel percorso Chat > Tema; A questo punto, non vi resta che attivare l'opzione Scuro e il gioco è fatto.

Su alcuni smartphone potrebbe comparire un'opzione "Errore di sistema", come quella che potete vedere nell'immagine di copertina. Al momento non è chiaro il motivo per cui si verifichi questo inconveniente, ma in ogni caso esso non compromette in alcun modo l'utilizzo di WhatsApp. Al posto di quella scritta, normalmente c'è l'opzione "Impostato con Risparmio energetico".

Abbiamo testato il tema scuro di WhatsApp sia su smartphone con Android 10 che su dispositivi montanti Android 9 Pie e, nonostante sia in Beta, non abbiamo riscontrato nessun particolare problema con la Dark Mode (tralasciando la scritta "Errore di sistema" su Android 10, si intende).