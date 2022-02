Whatsapp Desktop, arriva una nuova funzione per i messaggi vocali

Importante novità in arrivo per Whatsapp su Desktop. Analogamente a quanto sta per avvenire sulla controparte per iOS ed Android, infatti, la versione beta 2.220405 di Whatsapp per PC include un nuovo player per l'ascolto dei messaggi vocali.

Dopo le modifiche ai messaggi vocali di Whatsapp su desktop, di cui abbiamo avuto modo di parlare in passato su queste pagine, la piattaforma di messaggistica istantantea di Meta (oggi Meta ha minacciato la chiusura di Facebook e Instagram in Europa) si sta per apprezzare ad accogliere una novità molto importante per l'ascolto dei messaggi vocali.

Con la release in questione, infatti, gli utenti non dovranno più rimanere all'interno delle chat per ascoltare i messaggi vocali. sarà infatti introdotto un player esterno che permetterà di continuare a sentire la nota vocale anche mentre si accede ad un'altra conversazione o mentre si fa altro.

Gli utenti hanno chiesto a lungo un sistema di questo tipo anche su iOS ed Android, e secondo quanto riportato da WABetaInfo gli ingegneri della compagnia americana starebbero al lavoro per portarla sulle app nei prossimi mesi, in maniera analoga a quanto fatto da Telegram già tempo fa.

Whatsapp parallelamente sta lavorando anche ad altre novità che renderanno il client di instant messaging ancora più flessibile e ricco.