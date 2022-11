Whatsapp Desktop, arriva il login con password: la funzione in fase di sviluppo

Mentre sono in arrivo tante novità per i gruppi Whatsapp, gli sviluppatori dell’applicazione di messaggistica targata Facebook stanno lavorando anche sulla controparte Desktop. Secondo quanto emerso, presto saremo in grado di impostare una password su Whatsapp Desktop.

La notizia è stata pubblicata dai sempre puntuali colleghi di WABetaInfo, secondo cui a tre anni al lancio del sistema che permette di impostare una password di blocco su Whatsapp per iOS ed Android, Meta starebbe per fare lo stesso anche su PC.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, gli utenti avranno la possibilità di impostare una password di blocco e sblocco per accedere all’applicazione su computer.

La password a quanto pare sarà chiesta ogni qualvolta l’utente apre l’applicazione, ed è particolarmente utile se si condivide il PC con altre persone in quanto permette di proteggere la propria privacy. Chiaramente si tratterà di un’impostazione facoltativa, e non sarà obbligatorio sceglierne una. Se si perde la password, bisognerà uscire dall’app ed accedere nuovamente a Whatsapp Desktop effettuando il collegamento tramite QR Code.

La funzione a quanto pare è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando vedrà la luce. Probabilmente però bisognerà attendere ancora qualche settimana. Fateci sapere cosa ne pensate attraverso la sezione commenti della notizia.