WhatsApp Desktop sta per arrivare su macOS e Windows: lanciata beta pubblica

A breve non sarà solo l’iPad a ricevere l’app di WhatsApp grazie alla modalità multi-dispositivo, ma anche macOS e Windows otterranno l’applicazione Desktop ufficiale che, attualmente, è appena entrata nella fase di beta pubblica accessibile a qualsiasi utente interessato.

Grazie agli esperti di WABetaInfo, ripresi anche da 9to5Mac, anche l’app Desktop riceverà i benefici della modalità multi-dispositivo, in quanto a partire dal suo lancio definitivo sul mercato non sarà più necessario collegare direttamente il telefono a Internet per utilizzare il servizio di messaggistica ma basterà avviare l’app ed essa funzionerà normalmente, anche con lo smartphone offline.

La build attuale disponibile ai beta tester è ottenibile tramite dei link diretti rispettivamente per Windows e per macOS e riguarda la versione 2.2133.1 dell’app. Tra le ultime novità introdotte figura la registrazione dei messaggi vocali con funzionalità di pausa e riascolto prima dell’invio, feature che è attualmente in fase di sviluppo anche per WhatsApp su iOS, ma non va esclusa l’introduzione di ulteriori funzionalità esclusive. Inoltre, nel caso in cui si riscontrino bug sarà possibile segnalarli tramite la schermata Impostazioni > Contattaci, possibilmente con uno screenshot per mostrare esattamente la natura del problema.

Un portavoce di WhatsApp ha colto l’occasione di questi ultimi report per discutere delle potenzialità della modalità multi-dispositivo: “Multi-dispositivo significa che gli utenti avranno le stesse funzionalità disponibili sulle attuali versioni pubbliche di WhatsApp Web, Desktop e Portal, senza la necessità di connettere il telefono. La nostra capacità multi-dispositivo migliora immediatamente l'esperienza per le persone che utilizzano Desktop/Web e Portal. E renderà anche possibile aggiungere il supporto per più tipi di dispositivi nel tempo”.

Nel mentre, gli sviluppatori di casa Facebook Inc. stanno anche testando l’aumento della durata dei messaggi effimeri sull’app per smartphone.