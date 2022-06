Whatsapp Desktop, l'ultima Beta introduce una novità importante

Whatsapp continua a lavorare per migliorare l’applicazione desktop ed iOS e come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, prossimamente gli utenti Whatsapp potrebbero essere in grado di modificare i messaggi. Le novità a quanto pare non finiscono qui.

Nella beta 2.2221.1 dell’app di Meta per PC, infatti, è emersa un’altra novità di rilievo: la possibilità di filtrare la lista delle conversazioni per mostrare solo quelle che contengono messaggi non letti.

Come si può vedere direttamente nello screenshot presente in calce, nella parte sinistra dell’interfaccia grafica sarà aggiunto un pulsante con tre linee orizzontali che se cliccato consente di mostrare solo le conversazioni non lette. E’ chiaro che una novità di questo tipo potrebbe essere utile per gli utenti business, in quanto sarebbero in grado di filtrare in maniera semplice ed immediata solo i nuovi messaggi senza perderne nemmeno uno, ma potrebbe rappresentare un appiglio importante anche per coloro che utilizzano Whatsapp per motivi lavorativi e che non posseggono un account aziendale. Nessuna informazione sulla data di lancio di questo aggiornamento, ma come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli.

La scorsa settimana, Whatsapp ha celebrato Stranger Things con un pacchetto di sticker. Fateci sapere cosa ne pensate.