Whatsapp Desktop si rifà il look su Windows 11: le novità in arrivo

Sono passate diverse settimane da quanto sul web sono emersi alcuni rumor che vogliono Whatsapp al lavoro su una nuova versione della propria app desktop per Windows 11, basata sull'Universal Windows Platform e non su Electron, ed oggi emergono nuovi dettagli a riguardo.

Secondo quanto riportato dal leaker Windows FireCube sul proprio account ufficiale Twitter, i lavori starebbero continuando ed il team di sviluppo è passato a WinUI 2.6 e versioni successive per abbracciare al massimo il Fluent Design di Windows 11.

I colleghi di NeoWin hanno avuto modo di iscriversi alla versione beta dell'app di Whatsapp per Windows 11 per buttare un'occhiata al restyling su cui sta lavorando Meta ed hanno notato alcune novità di rilievo: i pulsanti di opzione sono arrotondati, ed i menù a discesa e gli altri elementi dell'interfaccia grafica sono in linea con l'interfaccia grafica di Eleven. Ovviamente, il tutto è ancora work in progress e nel rapporto evidenziano come ci siano ancora elementi non perfettamente coerenti con Windows 11, ma probabilmente nel giro di qualche settimana saranno sistemati.

Whatsapp Beta può essere scaricata direttamente attraverso il Microsoft Store, e funziona sia su Windows 10 che su Windows 11. Occorre però sottolineare che potrebbe essere soggetta a bug e crash.

Secondo le ultime indiscrezioni, su mobile sarebbero in arrivo delle importanti novità per il disegno in Whatsapp.