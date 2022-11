Whatsapp disattiverà in automatico le notifiche dei gruppi con più di 256 persone

Con l’arrivo dei nuovi gruppi di Whatsapp, che hanno portato il limite massimo di membri da 256 a 1024 persone, l'applicazione di Meta ha deciso di correre ai ripari per evitare le lamentele di coloro che vengono inseriti nei gruppi più grandi e che si ritrovano tempestati da notifiche.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, infatti, nella nuova beta dell’applicazione è stato incluso un sistema che disattiva in automatico le notifiche dai gruppi più numerosi, indipendentemente dal fato che si sia un partecipante attivo o meno.

La novità è disponibile nella versione 2.22.23.9 di Whatsapp e riguarderà esclusivamente i gruppi con oltre 256 partecipanti. Ovviamente agli utenti verrà anche data la possibilità di abilitare le notifiche manualmente, direttamente attraverso il pannello impostazioni.

Si tratta di una modifica importante, attraverso cui Whatsapp vuole evitare il così detto sovraccarico di notifiche per coloro che vengono aggiunti a caso nei gruppi più grandi. Ricordiamo comunque che è disponibile un’opzione ad hoc che evita l’aggiunta involontaria ai gruppi Whatsapp, da parte delle persone che non sono presenti nella nostra lista contatti: se la si attiva si riceverà un invito non appena qualcuno tenta di inserirci in un gruppo.

Non è chiaro quando questa novità sarà attivata a livello mondiale. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.