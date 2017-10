Whatsapp: disponibile a breve la possibilità di eliminare i messaggi inviati

sta per rilasciare, finalmente, la possibilità dii messaggi inviati, funzione già da tempo introdotta su

Le FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito ufficiale riferiscono che è possibile eliminare qualsiasi messaggio inviato in un gruppo o in una chat singola, a patto che quest’ultimo non sia stato inviato da più di 7 minuti. Una volta eliminato, il messaggio sarà sostituito dalla scritta: “Questo messaggio è stato eliminato”. Affinché avvenga l’eliminazione è però necessario che tutti gli utenti presenti in chat dispongano della versione più recente di WhatsApp. Le uniche piattaforme che supportano la nuova funzionalità sono Android, iOS e Windows Phone.

Per eliminare un messaggio bisogna, prima di tutto, selezionarlo e poi scegliere “elimina” dal menù e poi premere “elimina per tutti“. Possono essere eliminati più messaggi alla volta, anche contenenti video, foto o documenti. I messaggi nelle liste broadcast non sono però eliminabili. Rimane la possibilità di eliminare il messaggio solo per se stessi.

La funzione è in fase di roll out e dovrebbe diventare disponibile per tutti nel giro di qualche giorno.