Whatsapp, disponibile la verifica tramite indirizzo email: come attivarla

Dopo i test delle scorse settimane, Whatsapp ha ufficialmente dato il via all’implementazione del sistema di verifica degli account tramite email, che è disponibile anche in Italia da qualche ora.

Questa novità consente alle persone di autenticarsi su Whatsapp utilizzando la verifica via email al posto degli SMS tradizionali. In precedenza la feature era disponibile in esclusiva sulla versione beta dell’applicazione, ma ora è attivabile da tutti.

Per aggiungere l’indirizzo email al proprio account è necessario cliccare sulla scheda profilo, quindi scegliere “Account” e selezionare “Indirizzo email”. Whatsapp nella documentazione ufficiale spiega che l’indirizzo email in questione verrà utilizzato esclusivamente per accedere all’account e non potrà essere utilizzato dagli utenti per trovare il proprio profilo.

Inoltre, la stessa Whatsapp evidenzia come l’indirizzo email verrà utilizzato solo per l’autenticazione, e sarà comunque necessario un numero di telefono valido per utilizzare correttamente l’applicazione. Come noto, già da qualche mese Whatsapp è al lavoro sugli username che permetteranno di chattare con le persone senza condividere il proprio numero di telefono, sulla scia di quanto avviene da tempo su Telegram. Questa funzione però almeno al momento ancora non è attiva e non sappiamo quando verrà implementata. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli a riguardo: nel corso delle prossime settimane saranno tante le feature in arrivo.