Whatsapp: disponibili le chiamate di gruppo fino a 32 persone, ma non per tutti

Whatsapp è una piattaforma in continuo aggiornamento, ormai lo sappiamo bene tutti: nell'ultimo periodo, il popolare servizio di messaggistica ha ricevuto tantissime nuove feature, a partire dal redesign dell'interfaccia degli audio fino ai messaggi effimeri, che Whatsapp ha appena migliorato rendendone possibile il salvataggio.

Oggi, scongiurato il pericolo che Whatsapp diventi a pagamento, l'app proprietaria di Meta sembra essere pronta ad accogliere una piccola rivoluzione per le chiamate di gruppo, che potranno essere finalmente estese ad un numero massimo di 32 partecipanti. La feature è già disponibile per alcuni utenti iOS, con un rollout globale in corso proprio in queste ore.

Purtroppo, non sappiamo ancora quando l'update sarà reso disponibile anche per gli smartphone Android, ma è decisamente probabile che la sua release avverrà nei prossimi giorni. Accanto all'ampliamento del numero di partecipanti alle chiamate di gruppo, poi, Whatsapp sta testando una nuova UI per queste ultime, soprattutto nel caso di meeting con un elevato numero di partecipanti.

Nello specifico, la nuova interfaccia, che potete vedere riportata nell'immagine in calce, mostra l'onda dell'audio registrato dagli altri utenti, rendendo più semplice capire chi sta parlando in una chiamata di gruppo e mostrando anche chi ha mutato il proprio microfono. Ovviamente, poi, anche le telefonate di gruppo godranno della crittografia end-to-end per tutti i partecipanti.

Vi ricordiamo che fino ad ora Whatsapp ha permesso chiamate con otto utenti collegati in contemporanea al massimo. Se volete essere certi di aver installato l'ultimo aggiornamento dell'app, potete controllare che il servizio di messaggistica sia aggiornato alla versione 22.8.80. L'update, comunque, ha un peso relativamente ridotto, pari a 109,7 MB.