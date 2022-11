Whatsapp, disponibili anche in Italia i sondaggi nei gruppi: ecco come funzionano

A pochi giorni dal lancio del sistema che consente di messaggiare con se stessI su Whatsapp, l'applicazione di messaggistica istantanea targata Meta si aggiorna nuovamente e porta anche in Italia la possibilità di iniziare sondaggi nei gruppi.

La novità è disponibile pubblicamente da poche ore, e sicuramente risulterà molto utile per i componenti e gestori di gruppi di grandi dimensioni, che potranno affidarsi a questo sistema per poter conoscere le opinioni dei partecipanti.

Come mostriamo direttamente tramite le immagini presenti in calce alla notizia, per dare il via ad un sondaggio basta semplicemente cliccare sul pulsante + presente alla destra della casella in cui si scrive il messaggio. A questo punto nel menù a tendina si vedrà comparire la nuova opzione "Sondaggio" che se cliccata reindirizza ad una nuova scheda in cui è possibile indicare la domanda e le possibili risposte (massimo 12) da sottoporre ai partecipanti del gruppo.

Whatsapp stava lavorando già tempo a questo sistema, che tra l'altro è presente già da tempo su Telegram, ed ora colma questo divario con l'aggiornamento distribuito per iOS.

Le novità non si fermano qui, perchè a breve sarà possibile usare lo stesso account Whatsapp su più smartphone, come svelato direttamente da una delle ultime versioni beta dell'app su cui ha messo le mani WABetaInfo.