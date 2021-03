Whatsapp, disponibili le videochiamate sull'app per Mac e PC: ecco come funzionano

Già da qualche mese, Whatsapp ha dato il via ai test delle videochiamate su PC ma a quanto pare la fase beta si è conclusa ed infatti, come riportato da vari siti, la piattaforma di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg sta in queste ore dando il via al rollout pubblico della funzione.

Con un aggiornamento disponibile per la versione Mac e Pc di Whatsapp Web, infatti, è possibile sbloccare le videochiamate che già da qualche anno sono approdate sulla controparte iOS ed Android. Al momento però la distribuzione dell'update non sembra essere iniziata in l'Italia, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe approdare anche nel nostro paese.

La buona notizia è rappresentata dal fatto che, finalmente, la feature è uscita dalla fase beta e a stretto giro di orologio sarà disponibile per tutti.

Il funzionamento sarà molto semplice: innanzitutto le chiamate saranno protette dalla crittografia end-to-end, quindi nè Facebook tanto meno Whatsapp stessa potranno vedere o ascoltare le conversazioni. Per dare il via alla chiamata basterà semplicemente cliccare sull'icona dedicata ed il gioco è fatto.

Almeno nella fase iniziale, però, le videochiamate potranno essere solo one-to-one, il che vuol dire che a differenza delle app concorrenti non supporteranno le chiamate di gruppo. Whatsapp però ha già promesso che espanderà la funzione, ma non ha fornito alcuna indicazione sulle tempistiche.