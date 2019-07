Whatsapp è diventata l'app preferita di medici e pazienti, ma occhio alla privacy

Le nuove tecnologie di messaggistica istantanea stanno riscuotendo un importante successo anche in campo medico. Whatsapp, infatti, piace sempre più a medici a pazienti in quanto garantisce un "supporto diretto e continuo", dal momento che a le azzera e consente ai dottori di monitorare in tempo reale gli effetti delle terapie.

A svelare l'importante novità è il dottore Marco Masoni del Dipartimento di Medicina Sperimentale Clinica dell'Università di Firenze, che durante una conferenza ha sottolineato che il contatto "sincrono, tramite l'app di messaggistica istantanea in medicina può essere molto importante".

Tuttavia, i rischi per la privacy sono tanti, in quanto "i dati di WhatsApp sono di proprietà di Facebook e vengono memorizzati sui server al di fuori dell'Unione europea, il che risulta in contrasto con le norme sul trattamento dei dati (gdpr) in vigore da maggio 2018". Il problema quindi non è nell'utilizzo delle chat, che può rivelarsi utile in campo medico in determinate circostanze, ma sul trattamento di dati sensibili alla luce del nuovo regolamento europeo che dallo scorso anno ne garantisce tutela.

Anche un altro studio, condotto da Bernadette John del British Medical Journal (BMJ), sottolinea che i dottori "non possono utilizzare Whatsapp senza entrare in contrasto con il GDRP", e dal momento che "il numero di medici che usa questo strumento di comunicazione" è sempre maggiore, viene proposta la creazione di una piattaforma di messaggistica dedicata.

Masoni sostiene che i medici che utilizzano i social media per offrire supporto ai pazienti dovrebbero "fare riferimento alle linee guida stabilite dall'American Medical Association o dalla British Medical Association", che hanno stilato una vera e propria guida.