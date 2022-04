Whatsapp diventerà a pagamento? Si, ma non per tutti: facciamo chiarezza

E’ notizia di ieri che Whatsapp sta lavorando ad un abbonamento. La news arriva direttamente dai colleghi di WABetainfo, che l’hanno scovata in una delle ultime beta. Sul web è immediatamente scattata la psicosi ed in molti hanno rilanciato la catena secondo cui “Whatsapp diventerà a pagamento”. Occorre fare delle precisazioni.

Whatsapp diventerà a pagamento? Si. Per tutti? No.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nella nostra notizia di ieri, infatti, il sistema di abbonamento sarà facoltativo e rivolto esclusivamente agli utenti Whatsapp Business. Non si tratterà quindi di una sottoscrizione che dovranno per forza effettuare tutti, men che meno gli utenti classici.

Meta sta lavorando su un sistema in grado di ampliare le opzioni messe a disposizione degli utenti Business, quindi le aziende, che ha l’obiettivo di offrire delle impostazioni aggiuntive. Ad esempio, dalle prime indicazioni è emerso che sarà possibile collegare fino a 10 dispositivi allo stesso account, contro i 4 del livello “free”. E’ chiaro che si tratta di un’opzione molto utile, ma che probabilmente abbracceranno solo le imprese più grandi con più dipendenti. Il piccolo negozio di quartiere, quindi, non si affiderà a questo livello di abbonamento su cui non sono emersi molti dettagli.

Non è chiaro nè l'ammontare dell'abbonamento, tanto meno ogni quanto bisognerà pagarlo.