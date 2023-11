Whatsapp, doccia fredda su Android: dal 2024 i backup occuperanno spazio su Google Drive

Le ultime novità per i backup di Whatsapp sono state introdotte da Meta a maggio, nel tentativo di evitare che gli utenti dimenticassero i codici di accesso a questi ultimi. Ora, però, è in arrivo un altro cambiamento per i backup di Whatsapp, che questa volta farà storcere il naso a molti tra coloro che utilizzano il servizio su Android.

Un comunicato di Google, infatti, spiega che a partire dal mese di dicembre i backup di Whatsapp occuperanno spazio su Google Drive per gli utenti che possiedono l'app in versione beta. A partire dall'inizio del 2024, invece, la medesima politica sarà applicata anche a chi utilizza una versione stabile dell'applicazione. Ovviamente, il cambiamento non riguarda solo Android: per esempio, se avete Whatsapp su iOS e decidete di effettuare il backup delle chat su Google Drive e non su iCloud sarete comunque colpiti dalla modifica.

Ovviamente, il cambiamento andrà a toccare principalmente gli utenti Whatsapp che utilizzano la versione gratuita di Google Drive, che offre solo 15 GB di archiviazione sul cloud. In questo caso, infatti, foto, documenti e chat potrebbero rapidamente occupare tutto lo storage offerto senza costi aggiuntivi da Google: il consiglio è dunque quello di dotarvi di un account a pagamento di Google Drive o di trasferire i vostri backup su un altro servizio entro la fine di novembre (se siete utenti beta) o prima dell'inizio del 2024 (se invece avete l'app in versione stabile).

I backup di Whatsapp non occupano spazio su Google Drive dal 2018, quando una partnership tra Big G e Meta ha portato la prima ad "azzerare" il peso su Drive dei backup delle chat di Whatsapp degli utenti. All'epoca, infatti, le dimensioni dei backup erano nettamente inferiori rispetto a quelle attuali, mentre il servizio di messaggistica contava molti meno account attivi di oggi. Già nel 2022, Google e Meta hanno iniziato a rivedere la politica, implementando su Whatsapp delle righe di codice che facevano presagire lo stop ai backup "gratis" su Drive.