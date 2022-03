Whatsapp da domani 1 Aprile 2022 non funzionerà più su alcuni smartphone

Nuovo aggiornamento della policy per l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo. Mentre sono in corso i test dei nuovi messaggi vocali di Whatsapp, infatti, da domani 1 Aprile 2022 l’app non funzionerà più su alcuni modelli.

Nello specifico, Meta ha deciso di tagliare il supporto a Whatsapp per Android 4.0.4 ed iOS 9. Ciò vuol dire che sarà necessario disporre di smartphone con sistemi operativi più recenti a quelli indicati per poter continuare a messaggiare con gli amici.

La scelta, come sempre, è legata alla volontà di Whatsapp di soffermarsi sulle versioni più recenti dei sistemi operativi per apportare ancora più migliorie che, evidentemente, sulle release più datate non possono essere supportate anche per limitazioni di natura hardware. Gli iPhone con iOS 9, infatti, non sono più supportati nemmeno da Apple e non sono più al passo con i tempi.

Vale anche la pena notare che Android 4.0.4 ed iOS 9 sono presenti su una percentuale esigua di smartphone. Potete comunque verificare la versione di Android ed iOS installata sui vostri smartphone direttamente dalle impostazioni dei dispositivi, dove sono presenti tutte le informazioni.

Nelle ultime ore, intanto, sono emerse alcune indiscrezioni secondo cui Whatsapp consentirà di inviare file multimediali da 2Gb.