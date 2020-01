Whatsapp down oggi 19 Gennaio: problemi con l'invio di foto, video e messaggi vocali

Domenica di problemi per Whatsapp. Sono tanti gli utenti che negli ultimi minuti stanno lamentando disservizi con la piattaforma di messaggistica di Facebook. Anche su Twitter si stanno moltiplicando le segnalazioni.

Nello specifico, sarebbe praticamente impossibile inviare foto e video, ma in alcuni tweet molti sostengono che anche i messaggi vocali non verrebbero inviati correttamente.

Come sempre vi invitiamo a commentare la news per permetterci di pubblicare ulteriori aggiornamenti. Al momento da Whatsapp non sono arrivati comunicati a riguardo. Anche su DownDetector però è stato registrato un picco di segnalazioni negli ultimi minuti, ma non sembrano essere localizzati in nessun territorio specifico ma arrivano da tutta Italia. Sono però lamentati problemi anche da India, Golfo Persico, Sud Est Asiatico e Cina Meridionale.

Possiamo però ipotizzare un problema di natura server, che con ogni probabilità sarà risolto nel giro di pochi minuti.



Secondo quanto affermato, anche dopo il riavvio degli smartphone e la disattivazione ed attivazione delle connessioni dati i disservizi persisterebbero.



Abbiamo provato ad effettuare dei testi da Whatsapp Web per PC, ma anche in questo caso sarebbe praticamente impossibile inviare e ricevere messaggi multimediali.



