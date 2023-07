Whatsapp down oggi, 19 luglio 2023: l'app di Meta non funziona su smartphone e web

Mentre Whatsapp prepara l'arrivo dei Canali, pare che il servizio di messaggistica di Meta stia incontrando dei seri problemi di funzionamento oggi, mercoledì 19 luglio 2023. Le segnalazioni dei malfunzionamenti sono iniziate attorno alle 22:00 e sembrano riguardare sia l'app per smartphone che la web app di Whatsapp.

Nel momento in cui scriviamo questa notizia, il portale DownDetector conta un totale di 75.350 segnalazioni di problemi per Whatsapp, tutte concentrate dopo le 22:00 di oggi. I problemi vanno dall'impossibilità di caricare Whatsapp Web al mancato invio dei messaggi (sia testuali che media) dall'app per smartphone, perciò sembra trattarsi di un down in piena regola di tutte le funzioni dell'applicazione.

Le segnalazioni arrivano da tutte le principali città, perciò possiamo ipotizzare che si tratti di un problema diffuso a tutta la penisola (e forse anche ad altri Paesi) e generalizzato, dunque non legato a specifici operatori di linea telefonica o di rete internet sul territorio nazionale. Per il momento, comunque, non sono ancora pervenuti aggiornamenti ufficiali dai profili social di Whatsapp.

Come abbiamo già anticipato, i problemi riguardano tutte le funzioni di Whatsapp sia in versione mobile per smartphone iOS e Android che in formato web app e desktop app per PC Windows e Mac. Vista l'estensione dei malfunzionamenti, possiamo pensare che si tratti di un problema lato server di Meta.

Come sempre, comunque, vi ricordiamo che il Whatsapp down potrebbe risolversi molto rapidamente, forse nel giro di qualche minuto o, nel peggiore dei casi, di qualche ora.