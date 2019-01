[AGG.] Whatsapp down oggi 22 Gennaio: il servizio di messaggistica non funziona

Gravi disservizi per Whatsapp. Da qualche minuto infatti il servizio di messaggistica istantanea di Facebook non sembra funzionare.

Anche noi della redazione, provando a messaggiare con amici e colleghi, stiamo riscontrando gravi problemi. Aprendo l'applicazione infatti si vede comparire sulla parte superiore dell'applicazione il messaggio "connetto" con la rotellina che gira.

Evidentemente quindi il problema è di natura server. Anche su Twitter sono in tanti gli utenti che stanno lamentando gli stessi problemi e l'hashtag #WhatsappDown sta rapidamente finendo tra i trend tweet, con segnalazioni che stanno giungendo da ogni parte del globo.

Di seguito vi alleghiamo qualche segnalazione e come sempre in questi casi, vi invitiamo a rispondere alla notizia includendo altri dettagli. Al momento non è noto se si tratta di un problema localizzato all'Europa oppure se gli stessi disservizi stanno avvenendo anche negli Stati Uniti.



Aggiornamento delle 19:17 - Anche il sito web downdetector sembra confermare i problemi. Sul sito si stanno moltiplicando le segnalazioni, in particolare dal nord Europa, Brasile, Messico e Stati Uniti. Il disservizio quindi sembra essere globale e non solo localizzato al nostro paese. Aspettiamo ancora dichiarazioni da parte di Facebook.



Aggiornamento delle 19:32 - I problemi sembrano essere in fase di risoluzione. Sono comunque segnalati problemi con la connettività. L'applicazione, infatti, funziona ad intermittenza ma si riescono ad inviare e ricevere messaggi.