Whatsapp down oggi 25 Ottobre 2022: l'app non funziona in Italia

Problemi per Whatsapp oggi 25 Ottobre 2022 in Italia. Da qualche minuto l'applicazione di messaggistica istantanea di Meta non funziona e se si prova ad accedere si visualizza "Connessione.." in maniera continua sulla barra di stato.

I problemi sono certificati anche sulla pagina Downdetector di Whatsapp, dov'è stato registrato un picco di segnalazioni (quasi 13mila) dopo le ore 9.

A quanto pare i disservizi sono diffusi, ma ad alcuni l'applicazione sembra funzionare regolarmente e senza particolari problemi.

Da parte della società americana ancora non sono arrivati commenti in merito, e come sempre potete utilizzare la sezione commenti della notizia per fornirci ulteriori dettagli in merito.



Come sempre in questi casi, le segnalazioni sono arrivate anche da Twitter dove l'hashtag #WhatsappDown è immediatamente finito tra i trend tweet e dove molti utenti si chiedono quale sia la causa del problema. Non si tratta ovviamente di una prima volta, e vista la portata del problema una risoluzione dovrebbe arrivare a stretto giro. Nel frattempo, però, il consiglio è di affidarsi ad applicazioni terze come Telegram o iMessage, nel caso dei possessori di dispositivi Apple.



Nelle ultime settimane, dal fronte Whatsapp sono arrivate delle interessanti voci sulle prossime funzioni: secondo quanto emerso, Whatsapp starebbe preparando i sondaggi per le chat private.

Notizia in aggiornamento