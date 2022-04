Whatsapp down oggi 28 Aprile 2022: l'app non funziona in Italia

Problemi per Whatsapp oggi 28 Aprile 2022. Da qualche minuto, infatti, l'applicazione di messaggistica istantanea non sembra funzionare in Italia, e quelli che sembravano essere problemi localizzati si sono rapidamente moltiplicati.

Su Twitter da qualche minuto sono tanti gli utenti che si sono radunati sotto l'hashtag WhatsappDown per segnalare il mancato funzionamento di Whatsapp. Anche la pagina Downdetector di Whatsapp ha riportato, da qualche minuto, un picco di segnalazioni.

L'argomento è immediatamente diventato Trend Topic e sono migliaia le segnalazioni di utenti che improvvisamente si sono ritrovati Whatsapp non funzionante. Non si tratta di problemi legati alla connessione: abbiamo avuto modo di fare dei test e sia da rete fissa TIM che da mobile Vodafone riportiamo la stessa situazione.

Quando si apre l'applicazione sulla parte superiore compare il messaggio "connessione.." che però non scompare ed impedisce di inviare e ricevere messaggi.



Come sempre, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso: potete utilizzare la sezione commenti della notizia per riportarci eventuali dettagli extra. Trattandosi di una problematica diffusa, però, la risoluzione dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio.



In molti su Twitter hanno approfittato della questione per ironizzare sul mancato funzionamento di Whatsapp: c'è chi sottolinea come fosse passato molto tempo dall'ultimo disservizio di questo tipo, mentre altri si rifanno all'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk per esortare il CEO di Tesla a rilevare anche l'applicazione.