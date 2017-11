Whatsapp Down: il servizio di messaggistica istantanea non funziona

Brusco risveglio per gli utenti. Da qualche minuto, infatti, il servizio di messaggistica istantanea di Facebook non funziona, non consentendo di ricevere ed inviare messaggi.

A conferma di ciò è anche arrivato l'hashtag #WhatsappDown, che su Twitter è rapidamente finito al primo posto nei Trend Tweet.

Il problema riguarderebbe tutte le versioni della popolare applicazione che consente di inviare messaggi, ma almeno al momento non sono note le ragioni del disservizio. Gli utenti affermano che l'applicazione mostrerebbe all'infinito il messaggio "Connessione.." sulla parte superiore dell'UI, e se si tentano di inviare i messaggi appare, alla destra della nuvoletta, l'orologio, che identifica il mancato invio.

Come sempre, vi invitiamo a segnalare attraverso i commenti eventuali disservizi.

Provvederemo ad aggiornare la notizia non appena il servizio tornerà attivo.



Aggiornamento 10:51 - il servizio sembra essere tornato alla normalità, ma ancora non si conoscono le cause del disservizio.