Si può avere WhatsApp su due smartphone o tablet? Attenzione alla novità

Dopo i problemi di WhatsApp di poche ore fa, è giunta l'ora di tornare a trattare il noto servizio di messaggistica istantanea. Infatti, sembra proprio che ci siano novità importanti per l'app di Zuckerberg e soci.

Più precisamente, una delle questioni più diffuse in generale attorno a WhatsApp è da molto tempo quella relativa alla possibilità di utilizzare il servizio su un singolo dispositivo alla volta (se avete provato a trasferire le vostre chat da uno smartphone all'altro, saprete sicuramente che il modello precedente viene scollegato dai messaggi). Ebbene, come abbiamo già riportato in una precedente notizia su WhatsApp, ci sono ora delle avvisaglie relative al fatto che a breve potrebbe arrivare il supporto su più dispositivi per lo stesso profilo.

Risulta però interessante in questa sede far notare che sono già emerse delle informazioni interessanti in merito a come dovrebbe funzionare il supporto di WhatsApp a più dispositivi. Ebbene, come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, diffuso online da WaBetaInfo, si dovrebbe andare oltre alla classica funzionalità multi-dispositivo di WhatsApp, legata all'uso del servizio da PC senza telefono, implementando un ulteriore menu.

Proprio da quest'ultimo, denominato in inglese "Register Device As Companion", si potrà procedere all'aggiunta di un secondo dispositivo, smartphone o tablet che sia. La procedura da seguire, come potete vedere sempre dallo screenshot, dovrebbe essere quella classica, ovvero sarà necessario passare per il codice QR per accoppiare il profilo al nuovo dispositivo (scansionando a quanto pare il QR da uno smartphone all'altro).

In ogni caso, purtroppo non ci sono ulteriori dettagli in merito a quando questa funzionalità arriverà per gli utenti di WhatsApp. Nonostante questo, però, sembra proprio che siano in arrivo novità non di poco conto da questo punto di vista.