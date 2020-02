C'è la conferma: il tema scuro di Whatsapp è in arrivo anche su iPhone

Il tema scuro di Whatsapp è in arrivo anche su iPhone. Le indicazioni sono giunte dall'ultima versione beta dell'app per iOS, la 2.20.30, che è stata distribuita nella giornata di ieri a tutti gli iscritti al programma di test. Gli sviluppatori hanno evidentemente concluso lo sviluppo anche per l'ecosistema di Apple e sono pronti a provarla.

Considerando che Whatsapp di recente ha attivato il Dark Mode sulla beta per Android, era solo questione di tempo prima che l'impostazione arrivasse anche per gli utenti iOS.

Come accaduto per la build dimostrativa per il robottino verde, anche in questo caso non si sa quando il tema scuro arriverà al pubblico. E' probabile che nelle prossime settimane la piattaforma di messaggistica istantanea di Facebook si soffermi sui test prima di procedere con il rilascio pubblico.

Nella giornata di ieri sono emersi gli sfondi legati alla Dark Mode di Whatsapp per Android, che probabilmente verranno estesi anche ad iPhone.

Il funzionamento dovrebbe essere praticamente identico tra le due diverse versioni: gli utenti avranno a disposizione una serie di opzioni per impostare il tema scuro anche in base a quello di sistema. Con iOS 13 infatti la società di Cupertino ha introdotto un'opzione che consente di effettuare lo switch al tramonto del sole.

Ovviamente vi terremo aggiornati con tutte le novità da questo fronte.