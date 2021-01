Whatsapp, effetto boomerang per i nuovi termini di servizio: sorridono Signal e Telegram

L'arrivo dei nuovi termini di servizio di Whatsapp, che impongono agli utenti l'accettazione altrimenti per continuare ad utilizzare l'app, sembra aver fatto felici le principali concorrenti della piattaforma di messaggistica istantanea di Facebook. Come notato dai colleghi di AndroidPolice, infatti, a beneficiarne sono state Signal e Telegram.

Dall'invio delle prime notifiche da parte di Whatsapp, infatti, le due app in questione hanno fatto un balzo in avanti nella lista delle applicazioni più scaricate da App Store e Play Store. Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, sullo store italiano di iOS Signal e Telegram occupano la seconda e terza posizione tra le applicazioni più scaricate, ma altrove la situazione è diversa.

In America, infatti, Signal e Telegram sono ai primi due posti ed hanno scalzato Whatsapp, che resta al terzo posto. Lo stesso accade anche nel Regno Unito, Germania e Francia, oltre che in altri mercati.

E' indubbio che la decisione di Whatsapp di inserire una nuova normativa in merito alla condivisione dei dati con Facebook non sia stata accolta bene dagli utenti, e questo aumento dei download dei concorrenti ne è la dimostrazione più pratica.

Per completezza però sottolineiamo che, come affermato da Whatsapp, in Europa non ci sarà alcuna modifica al trattamento dei dati grazie al GDPR.