Whatsapp: emergono nuove conferme sull'arrivo su iPad

I rumor sul possibile lancio di una versione di Whatsapp per iPad si ripetono ciclicamente, ma al momento ancora non se n'è vista traccia. I ragazzi di WABetaInfo quest'oggi sono tornati alla carica e nello stesso rapporto in cui hanno parlato di un'app standalone per PC, in grado di funzionare senza smartphone, hanno riaffrontato il tema.

Secondo quanto affermato, gli ingegneri di Whatsapp starebbero realmente al lavoro per portare Whatsapp sul tablet di Apple, ma non tramite un client vero e proprio come quello presente su iOS ed Android.

Il progetto di rilasciare un'applicazione a se stante sarebbe stato rinviato a causa di questo nuovo approccio. Facebook infatti intenderebbe lanciare un'applicazione multipiattaforma in stile Telegram, in grado di girare su più dispositivi anche senza smartphone. Tra i principali beneficiari di questa app UWP potrebbe esserci proprio l'iPad, oltre che Mac.

Si spiega così quindi il continuo silenzio degli sviluppatori quando venivano interpellati sulla possibilità di lanciare un'applicazione per la fortunata gamma di tablet della casa della Mela. E' chiaro però che l'approccio è tutt'altro che semplice in quanto richiederebbe di gestire la crittografia end-to-end su più devices, dal momento che il messaggio non sarebbe più crittografato sul dispositivo stesso. Una sfida non di poco conto, che dovrà essere affrontata dal team.