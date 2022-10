WhatsApp, esperti cybersecurity avvertono: attenti al clone Android infetto da virus!

Mentre WhatsApp si aggiorna su desktop con novità tra interfaccia e feature inedite, direttamente dagli esperti di cybersecurity di Kaspersky arriva un nuovo avvertimento relativo al servizio di messaggistica: c’è una nuova versione non ufficiale di WhatsApp che ruba i dati degli utenti, compresi quelli necessari per l’accesso all’account.

Secondo quanto riportato dalla società di cybersicurezza, l’app YoWhatsApp si sta diffondendo in questo periodo pubblicizzandosi come versione di WhatsApp con funzionalità aggiuntive soprattutto sul fronte estetico, tra temi e altre forme di personalizzazione delle chat. Tuttavia, dalla versione 2.22.11.75 l’app risulta avere un trojan che invia le chiavi di accesso WhatsApp degli utenti al server remoto dello sviluppatore.

Dopodiché, questi dati possono essere utilizzati per connettersi ed eseguire azioni come utente WhatsApp senza avere comunque il client effettivo. In altre parole, il creatore di YoWhatsApp può accedere agli account degli utenti colpiti e usarli come preferisce.

Questa app attualmente è promossa da app come Snaptube – usata per scaricare video da YouTube, Facebook e tanti altri social – e VidMate, ma è molto probabile che anche altri servizi su Android stiano promuovendo, anche inconsapevolmente, questo servizio nei loro banner pubblicitari. Di conseguenza, assieme a Kaspersky consigliamo di prestare molta attenzione alle app che scaricate sul vostro smartphone Android, verificando sempre la loro affidabilità e controllando i permessi richiesti durante l’installazione.

A inizio mese abbiamo invece segnalato il nuovo malware Android RatMilad, il quale ruba dati e registra audio all’insaputa dell’utente.