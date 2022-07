WhatsApp sta per estendere di molto le ore per cancellare i messaggi per tutti

Sembra proprio essere un periodo di novità per Mark Zuckerberg e soci. Infatti, in seguito ai test relativi alle note vocali nello Stato di WhatsApp, si torna a fare riferimento al futuro della popolare app di messaggistica istantanea di proprietà di Meta. A tal proposito, si sta estendendo di molto il numero di ore per cancellare messaggi.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog e WaBetaInfo, la versione 22.15.0.73 beta dell'app di WhatsApp per iPhone, disponibile mediante TestFlight, consente ora di eliminare un messaggio inviato su un gruppo nell'arco di 36 ore. Si fa dunque riferimento a un'estensione importante, dato che attualmente la versione stabile permette di cancellare i messaggi in questo modo entro la prima ora dall'invio.

Per intenderci, si tratta della funzionalità di cui l'utente può usufruire inviando un messaggio in un qualsivoglia gruppo, tenendo premuto su di esso, facendo tap sull'icona del cestino collocata in alto e selezionando l'opzione "ELIMINA PER TUTTI". Ricordiamo, in ogni caso, che usando questa funzionalità gli altri utenti vedranno che era presente un messaggio cancellato (ci sarà la scritta "Questo messaggio è stato eliminato"), anche se non saranno a conoscenza del contenuto (ovviamente non si può fare nulla per chi l'ha visto "in tempo").

In ogni caso, potete approfondire il portale ufficiale di WhatsApp se non conoscete la feature. In quest'ultimo chiaramente viene ancora esplicitato il limite di un'ora. La novità arriverà per tutti nel breve periodo? Staremo a vedere: per il momento si tratta semplicemente di una fase di test.