WhatsApp si evolve: la modifica dei messaggi è finalmente ufficiale!

La possibilità di modificare i messaggi su WhatsApp Beta era una delle feature più desiderate dall'utenza e finalmente è arrivato il momento per sfruttarla anche sulla piattaforma di messaggistica di Meta.

La notizia è arrivata direttamente dal blog ufficiale, dove l'azienda ha anche spiegato come e in quali situazioni potrà essere utilizzata.

Rispetto a quanto osservato nella feature in anteprima, non ci sono particolari cambiamenti per quel che riguarda le regole d'uso: come per l'eliminazione dei messaggi, infatti, anche la modifica dovrà sottostare a una serie di linee guida, tra cui la possibilità di farne uso entro 15 minuti dall'invio del contenuto iniziale.

Come si legge sul blog di WhatsApp, "Fino a 15 minuti dopo l'invio, ti basterà tenere premuto un messaggio inviato e scegliere "Modifica" dal menu [...] Accanto a questi messaggi comparirà "Modificato". In questo modo, i destinatari sapranno della correzione senza visualizzare la cronologia delle modifiche".

L'aggiornamento è in fase di rollout in tutto il mondo. È possibile che sia necessario attendere ancora qualche giorno prima che venga recapitato su tutti i dispositivi.

Una novità molto utile, soprattutto per chi è già abituato a utilizzarla su altre piattaforme come Telegram, e che va ad aggiungersi al lancio di ChatLock su WhatsApp, feature altrettanto funzionale, soprattutto per gli amanti della privacy.