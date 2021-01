Whatsapp e Facebook Messenger da record a Capodanno: 1,4 miliardi di chiamate!

Il "Capodanno in lockdown" che abbiamo celebrato qualche giorno fa ce lo ricorderemo per molto tempo, ma grazie ai mezzi tecnologici e le piattaforma di messaggistica istantanea siamo comunque riusciti a restare in contatto con gli amici. Facebook ha annunciato i numeri da capogiro dei propri servizi, e sono davvero da capogiro.

In un lungo post pubblicato sul blog di Facebook, la compagnia di Mark Zuckerberg ha fatto il punto sui numeri registrati dalle proprie app.

Per quanto riguarda Whatsapp, sono state effettuate più di 1,4 miliardi di chiamate vocali e video a livello mondiale: si tratta del dato più alto per un singolo giorno. Ma non è tutto, perchè rispetto a Capodanno dello scorso anno, le chiamate su Whatsapp hanno riportato un incremento del 50%: evidentemente la voglia delle persone di stare insieme, nonostante le restrizioni, era tanta.

Su Facebook Messenger invece gli utenti hanno celebrato usando gli effetti in realtà aumentata, ma sono importanti anche i numeri, in particolar modo negli USA dove evidentemente l'app è più usata.

Su Facebook Live ed Instagram Live invece ci sono state più di 55 milioni di trasmissioni in diretta alla vigilia di Capodanno.

Caitlin Banford di Facebook in una dichiarazione ha evidenziato come l'uso dei servizi sia cambiato rispetto agli scorsi anni: se fino al 2019 a Capodanno Facebook Messenger e Whatsapp venivano usati principalmente per l'upload ed invio di foto, quest'anno c'è stato un aumento delle videochiamate a cui il social network ha dovuto fare fronte, migliorando l'infrastruttura.