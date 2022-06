Whatsapp lo sta facendo: in arrivo la funzione per modificare i messaggi inviati

A quanto pare, Whatsapp sarebbe pronta ad accontentare gli utenti con una delle funzioni più richieste negli ultimi tempi: la possibilità di modificare i messaggi inviati.

La scoperta è stata effettuata WABetaInfo, che in uno degli ultimi post pubblicati sul blog ha fatto il punto sulle novità in arrivo sull’app. La feature a quanto pare è in fase di sviluppo e non è chiaro quando e se sarà mai disponibile per i test.

Secondo quanto emerso, gli utenti avranno la facoltà di modificare i messaggi di testo inviati semplicemente tenendo premuto sulla nuvoletta e selezionando l’apposita funzione nel menù presente in alto. Non sono ovviamente escluse modifiche al funzionamento di questa feature, e non sono emerse informazioni sul lasso di tempo in cui sarà possibile modificare un messaggio dopo averlo inviato. Al momento i riferimenti sono stati trovati solo nella versione Android dell’app, ma a quanto pare Meta starebbe lavorando per portarla anche su iOS e desktop.

Chiaramente, come avvenuto anche in altre circostanze, non sono arrivate informazioni di alcun tipo circa la possibile data di lancio, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso.

Secondo gli ultimi rumor, inoltre, Whatsapp starebbe anche lavorando per migliorare i messaggi effimeri.