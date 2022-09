Whatsapp facilita l'importazione dei backup delle chat: in arrivo un nuovo tool?

Alle numerose novità in arrivo su Whatsapp di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine, se ne potrebbe aggiungere un’altra, destinata a facilitare la vita a coloro che sono soliti cambiare spesso smartphone.

Secondo quanto rivelato da AndroidPolice, nell’ultima beta di Whatsapp per Android sono stati trovati dei riferimenti al già notato e chiacchierato tool che dovrebbe facilitare l’importazione dei backup delle chat di Whatsapp, su cui Meta starebbe lavorando da inizio anno.

Come si può vedere dallo screenshot in calce, pubblicato dai colleghi di WABetaInfo, la nuova opzione di importazione è presente nella beta v.2.22.13.11 di Whatsapp per Android e viene visualizzata quando si tenta di configurare l’app di messaggistica su un nuovo dispositivo basato sul robottino verde. Ovviamente, dal momento che lo strumento ancora non è disponibile su larga scala, se si tenta di andare avanti non succede nulla in quanto ancora non attivato.

Resta da capire che tipo di opzioni aggiuntive andrà a fornire questa feature: attualmente su Android se non si esegue il backup dei messaggi Whatsapp su Google Drive non è possibile importarlo su un altro dispositivo, e non è da escludere che col nuovo sistema Meta vada proprio a togliere questa restrizione.

Vi aggiorneremo ovviamente non appena emergeranno ulteriori dettagli.