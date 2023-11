Whatsapp facilita la ricerca dei messaggi: arriva la tanto attesa funzione

Mentre il numero uno di Whatsapp ha fatto chiarezza sull’arrivo delle pubblicità, i colleghi di WABetaInfo riferiscono che gli sviluppatori dell’applicazione di Meta sarebbero al lavoro su un’interessante funzione destinata a migliorare in maniera importante la ricerca dei messaggi.

Nella fattispecie, il popolare blog ha notato che gli ingegneri che sono al lavoro su Whatsapp stanno lavorando per offrire la possibilità di cercare un messaggio in base alla data d’invio o ricezione. Il funzionamento sarà molto semplice: quando si farà tap sulla barra di ricerca, sarà presente un pulsante con l’icona del calendario che consentirà di scegliere la data in cui è stata inviata o ricevuta la parola chiave cercata.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, la funzione è ancora in fase di sviluppo e non è nemmeno approdata nella versione beta dell’applicazione: ciò vuol dire che prima di poterla vedere all’opera nella release stabile bisognerà attendere ancora un pò. A dimostrazione di ciò non sono nemmeno emersi screenshot di questa feature.

Qualche giorno fa, intanto, Whatsapp ha introdotto la possibilità di proteggere gli indirizzi IP durante le chiamate, allo scopo di offrire maggiore sicurezza agli utenti. Cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere, come sempre, tramite la sezione commenti.