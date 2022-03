Whatsapp contro le fake news e le catene di Sant'Antonio: in arrivo nuove limitazioni

Whatsapp è al lavoro per combattere le fake news che continuano a circolare sulla propria piattaforma ed a quanto pare è pronta a mettere in campo altre misure per frenare un problema che con il passare delle ore sta diventando sempre più serio.

Tutti ricorderanno che nell’Aprile del 2020, in pieno lockdown, Whatsapp decise di limitare l’inoltro dei messaggi per contenere le bufale sul Covid19. Con la guerra in Ucraina in corso, ed una disinformazione che sta diventando sempre più pesante, Meta è al lavoro per frenare la diffusione di messaggi fasulli e soprattutto propagandistici.

Secondo quanto affermato da WaBetaInfo, nella versione 2.22.7.2 della beta per Android di Whatsapp è stato aggiunto un messaggio d’avviso in cui si legge che “i messaggi inoltrati possono essere inviati solo ad una chat di gruppo” ogni qualvolta si tenterà di inoltrare un messaggio a più di un gruppo. In questo modo Whatsapp vuole limitare il fastidioso fenomeno che porta all’inoltro contemporaneo, in più gruppi, di un determinato messaggio. Proprio i gruppi infatti rappresentano il veicolo principale di diffusione delle bufale, e questa nuova limitazione mira a frenarli.

Parallelamente, Whatsapp è al lavoro sulle nuove Community che rappresenteranno la naturale evoluzione dei gruppi. Nessuna informazione sulla data di lancio pubblica della feature.