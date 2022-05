WhatsApp, fate attenzione allo strano messaggio virus WP20 RU

In questo periodo non ci sono solamente problemi in termini di attacchi DDoS a livello di sicurezza informatica, in quanto purtroppo anche i dispositivi dei comuni utenti sono al centro di campagne malevole. A tal proposito, questa volta sta girando uno strano messaggio virus su WhatsApp.

A cosa si fa riferimento? Ebbene, nel mese di aprile 2022 (e anche in quello di maggio 2022) un buon numero di utenti ha iniziato a ricevere, anche in Italia, uno strano messaggio legato a un fantomatico WP20 RU, contenente un link. Ovviamente, non aprite assolutamente quest'ultimo. Non ci sono descrizioni o altro: semplicemente si viene contattati su WhatsApp, sembrerebbe anche mediante numeri italiani e persino attraverso numeri di ignare persone che si conoscono, ricevendo questa tipologia di collegamento.

Non è del tutto chiaro cosa accada aprendo effettivamente il link, ma si fa riferimento a messaggi malevoli, che possono compromettere la sicurezza del vostro dispositivo (per il momento sembra che i malintenzionati stiano mirando gli smartphone Android, ma non è ovviamente chiaro fino a dove si stiano spingendo). L'importante è non aprire il link e magari eliminare totalmente il messaggio senza nemmeno entrare nella "conversazione".

Come ben potete immaginare, sul Web ci sono anche segnalazioni estere su Reddit. Da notare poi l'articolo pubblicato ad aprile 2022 dal portale francese Breakflip Awé, che indica che di mezzo ci sarebbe un virus in grado di dirottare il browser, mostrando pubblicità non volute un po' ovunque. Insomma, fate attenzione.