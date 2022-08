WhatsApp, questa nuova feature proteggerà le foto inviate con singola visualizzazione

Oltre alla possibilità di annullare l’eliminazione dei messaggi WhatsApp, il team di sviluppatori del servizio di messaggistica sta preparando una nuova feature per proteggere fotografie e video inviate con il limite di singola visualizzazione, cosicché la vostra privacy venga tutelata maggiormente.

In uno dei più recenti aggiornamenti alla beta di WhatsApp per Android, versione numero 2.22.18.16, ha fatto la sua comparsa un semplice avviso simile a quello che trovate in calce alla notizia: in esso si legge che la fotografia “view-once”, ovvero a singola visualizzazione, scomparirà dalla chat una volta chiusa e non potrà essere salvata con uno screenshot o ricondivisa.

Allo stato attuale, come evidenziato dai colleghi di WABetaInfo da cui abbiamo ripreso la schermata allegata alla news, è possibile infatti salvare l’immagine semplicemente effettuando lo screenshot con la consueta scorciatoia rapida da smartphone. In futuro, invece, l’app potrebbe mostrare un messaggio di errore indicando l’impossibilità di effettuare screenshot per motivi di privacy.

Si tratta di un passo nella giusta direzione, senza dubbio, ma potrebbe migliorare ad esempio con una notifica al mittente nel momento in cui il destinatario tenta di acquisire contenuti pensati per essere effimeri. Essendo comunque una feature in fase di sviluppo, non va esclusa l’applicazione di qualche modifica pensata appositamente.

Nel mentre, il servizio rivale Telegram si è aggiornato con novità per emoji e Premium.