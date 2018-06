Whatsapp: finalmente in arrivo l'applicazione per Windows 10

L'applicazione desktop di Whatsapp è, da quando è stata lanciata, una delle più apprezzate ed utilizzate da parte degli utenti, in quanto consente di messaggiare con amici e colleghi di lavoro direttamente dal proprio computer. Ad oggi le opzioni sono due: o la versione web dell'applicazione (accessibile attraverso browser) o l'app.

Quest'ultima, però, altro non è che un porting della versione web di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

Secondo quanto riportato dai ragazzi di Windows Central, però, la situazione potrebbe radicalmente cambiare nel giro di qualche mese, perchè il team che lavora su Whatsapp starebbe sviluppando un'applicazione nativa per Windows 10 basata sulla piattaforma Universal Windows Platform di Microsoft.

A giudicare da alcuni screenshot pubblicati su Behance, e rapidamente rimossi, l'applicazione in questione includerà tutte le caratteristiche tipiche di Whatsapp, e consentirà agli utenti di accedere a tutte le feature classiche: dalla messaggistica testuale ai messaggi vocali, passando per le chiamate vocali e video. Anche a livello grafico, si parla di un'UI leggermente migliorata e nativa, in pieno stile Windows 10.

L'accesso al servizio sarà garantito attraverso la scansione di un QR Code, ormai divenuto un marchio di fabbrica per Whatsapp Web, dato che anche le altre versioni includono lo stesso sistema di login.