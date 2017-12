Whatsapp: fine del supporto su BlackBerry OS e Windows Phone nel 2018

Sarà un inizio di 2018 agrodolce per i possessori di smartphone basati sui sistemi operativi, che già da tempo non godono di molta popolarità in quanto schiacciati dai due colossi concorrenti,ed

Whatsapp, la più famosa applicazione di instant messaging del mondo, infatti, ha annunciato l'interruzione del supporto per i due OS in questione. In particolare, l'applicazione del gruppo del gruppo Facebook non sarà più compatibile su BlackBerry OS (compreso i il BlackBerry 10) e Windows Phone 8.0 già dal prossimo 31 Dicembre.

Per coloro che l'hanno già scaricata, l'app continuerà a funzionare, ma gli utenti non saranno più in grado di verificare e creare nuovi account. Nel comunicato diffuso per annunciare questa importante novità, Facebook e Whatsapp sottolineano che il client potrebbe smettere di funzionare in qualsiasi momento, ed ovviamente non sarà più aggiornato, come fatto per altri sistemi operativi obsoleti in ppassato

Whatsapp di recente si era già concentrata principalmente sulle versioni dell'applicazione per iOS ed Android, su cui ha introdotto delle funzioni molto interessanti, come quella che consente di cancellare i messaggi anche per i destinatari, le nuove emoji universali e la condivisione in tempo reale della posizione. A quanto pare però le piattaforme più datate, come Windows Phone e BlackBerry, non rientrano nella lista delle priorità degli sviluppatori, anche a causa della base di utenti molto limitata.