Whatsapp, un finto messaggio di un amico rischia di rubarvi i soldi: occhio alla truffa!

Apparentemente sembra un messaggio innocente, inviato da un amico, ma nasconde una truffa che rischia di rubare i soldi tramite i dati della carta di credito. La questione è finita anche sulla scrivania della Questura di Brescia, che ha messo in guardia tutti i cittadini.

Il raggiro arriva attraverso un messaggio secco ricevuto da un vero contatto presente in rubrica, in cui si legge "ho bisogno di un favore". Proprio il mittente fa cadere in trappola in molti, dal momento che apparentemente arriva da una persona di cui ci si fida.

Se si risponde (come avviene nella maggior parte dei casi), arriva un secondo messaggio in cui la persona spiega di dover fare un acquisto su internet ma che è impossibilitata in quanto la sua carta è scaduta. A questo punto chiede di poter utilizzare la vostra carta, promettendo di restituire il denaro tramite bonifico.

Inutile dire che molti sono caduti nel tranello proprio perchè il messaggio viene ricevuto da una persona amica, ma non è così perchè si tratta di una truffa bella e buona.

Per evitare di incappare nel furto dei dati (con conseguente sottrazione del denaro dalla carta) consigliamo di non inviare mai i dati delle carte via messaggio, e di sentire la persona telefonicamente per l'eventuale conferma.

Qualche settimana fa abbiamo anche discusso della truffa del messaggio di Adidas ed Amazon che ha interessato migliaia di utenti Whatsapp in Italia.