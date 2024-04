Gli stati di Whatsapp sono un flop: non vengono utilizzati quasi da nessuno

A pochi giorni dalla rivoluzione che interesserà Whatsapp, arrivano delle interessanti indiscrezioni sulle prossime mosse che ha intenzione di mettere in campo Meta per la propria applicazione, ed in particolare sulla funzionalità degli aggiornamenti di stato, che evidentemente è utilizzata da poche persone.

Secondo quanto emerso, infatti, Whatsapp avrebbe intenzione di implementare alcune novità negli aggiornamenti di Stato per aumentare l’engagement da parte degli utenti, in quanto evidentemente conscia dello scarso riscontro ottenuto.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, Whatsapp starebbe pensando di implementarei alcune notifiche da mostrare quando uno degli amici aggiorna il proprio stato. Non è chiaro se questo popup sarà mostrato per tutti gli aggiornamenti di stato oppure se sarà possibile impostarlo per determinate persone, ma si tratta senza dubbio di una funzionalità interessante che potrebbe modificare in maniera radicale il funzionamento degli aggiornamenti di Stato.

Ovviamente, non è detto che alla fine questa funzionalità vedrà la luce, in quanto anche in passato Whatsapp ha testato feature che alla fine non sono state implementate nella versione finale dell’app.

