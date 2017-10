Whatsapp: la funzione "elimina per tutti" arriva su Windows Phone

Nuovo, importante aggiornamento per la versione Windows Phone di Whatsapp . Gli sviluppatori, con la pubblicazione della build 2.17.306, hanno portato anche sulla piattaforma diuna delle funzioni più attese dagli utenti, che da qualche giorno è disponibile anche sued

Nella fattispecie, stiamo parlando di quella opzione che consente di eliminare i messaggi anche sugli smartphone dei destinatari, in un lasso di tempo di massimo sette minuti dopo l’invio ed a patto che i destinatari non l’abbiano già visualizzato.

Di questa funzione abbiamo a lungo parlato su queste pagine, e come ampiamente riportato in più notizie ed approfondimenti, non garantisce la cancellazione delle notifiche anche dai cellulari dei destinatari, il che potrebbe anche voler dire che questi ultimi avrebbero potuto leggere i messaggi pur senza aver aperto l'applicazione.

Il rollout è iniziato da qualche ora e potrebbe ancora non essere disponibile in Italia. Fateci sapere attraverso i commenti!