Whatsapp: la funzione per cancellare i messaggi inviati è disponibile

Dopo l’inizio del rollout, di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa su queste pagine, la funzione, che consente di eliminare i messaggi inviati per non renderli leggibili ai destinatari, è finalmente disponibile anche in Italia.

Sono sempre molti più infatti le segnalazioni da parte degli utenti, Android ed iOS, che nelle ultime ore sui social network stanno pubblicadoi screenshot in cui mostrano questa feature.

Come ampiamente noto, sarà possibile cancellare i messaggi inviati solo nei sette minuti successivi all’invio, ed a patto che i destinatari non li abbiano visualizzati. Inoltre, la funzione non andrà a cancellare in alcun modo le notifiche ricevute sui cellulari.

Oggi emerge un’altra novità: sarà possibile cancellare i messaggi solo a destinatari che abbiano la stessa versione. Ciò vuol dire che la funzione sarà accessibile solo dopo l’aggiornamento dell’applicazione, che è disponibile sul Play Store di Android e l’App Store di iOS.

Fateci sapere attraverso i commenti se riuscite ad accedere alla funzione!